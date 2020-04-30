РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Коллектив «Самокат» музыкальной школы подмосковного Красногорска участвует во Всероссийском патриотическом онлайн-фестивале «Спасибо за Победу», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Талантливые ребята, обучающиеся в Красногорской музыкальной школе имени Наседкина, принимают участие в Открытом всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу». В конкурсной программе исполнители представили кавер-версию песни Елены Плотниковой «О той весне», - говорится в сообщении.

В клипе выступает команда ВИА «Самокат» - Аверьянов Артем, Гуляев Михаил, Андриенко Павел, Роман Пригода, Ляшенко Ярослав, Сайко Константин, Рышковой Саша, Кузнецова Ольга.

«Судьба участников в руках зрителей. Послушать песню и проголосовать за юных патриотов можно на сайте фестиваля. Самые заметные ролики будут показаны в праздничном эфире телеканала «Победа» с 22:00 8 мая до 22:00 9 мая. Победители по каждой из номинаций будут объявлены 9 мая в 21:00 - в эфире покажут все их работы», - заключается в материале.

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