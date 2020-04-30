РИАМО – 30 апр. За пять лет, прошедших с начала работы патриотического волонтерского движения «Волонтеры Победы», к их мероприятиям присоединились 350 тысяч человек в России и за рубежом, сообщила журналистам в четверг руководитель движения Ольга Амельченкова.

«На сегодняшний день представительства «Волонтеров Победы» есть в 46 странах мира. У нас порядка 800 местных штабов (в субъектах РФ - ред.). Это действительно огромная команда неравнодушных людей, для которых Великая Отечественная война, история нашей страны - не просто слова, а то, что связано лично с ним», - сказала Амельченкова.

По ее словам, самое главное для участников движения - забота о ветеранах, тружениках тыла, малолетних узниках концлагерей и других свидетелях событий Великой Отечественной войны. Своей задачей представители движения видят сохранение исторической памяти через волонтерство.

Постепенно растет и средний возраст волонтеров. В 2015-2017 годах он составлял 21 год, в настоящее время достиг 26 лет. К участию в движении начинают присоединяться люди, которые вышли на пенсию, а также более взрослая работающая молодежь.

«Это такой некий тренд, когда волонтерство от такого молодого возраста переходит уже к более взрослым людям. Здорово, что тема взаимопомощи находит отклик в сердцах разных людей разных возрастов», - отметила Амельченкова.

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