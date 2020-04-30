РИАМО - 30 апр. Психологическую помощь будут оказывать в Подмосковье заразившимся коронавирусной инфекцией медикам, сообщила уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Со вчерашнего дня совместно с министерством по культуре и по просьбе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы подключились к оказанию психологической и другой необходимой помощи переболевшим коронавирусной инфекцией врачам», - сказала Семенова.

Она отметила, что также при аппарате организована горячая линия для оперативной консультации граждан.

«На текущий момент в мой аппарат поступило порядка 700 заявлений и обращений граждан, в том числе по вопросам, связанным со здравоохранением и применением ограничительных мер по передвижению в режиме самоизоляции», - заключила Семенова.

Всего в регионе в начала пандемии подтверждено 11 710 случаев заражения коронавирусом.

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30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.