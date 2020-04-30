РИАМО - 30 апр. Ведущая Первого канала Ольга Ушакова объяснила, почему подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый два года назад автомобиль, сообщает Газета.ru.

«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня (заявление - ред.) попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу», – сказала Ушакова.

Она отметила, что меньше всего любит суды, но, поскольку ущерб был нанесен, то должна быть его компенсация. Телеведущая поручила это дело своему адвокату и не занимается им лично.

«Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», — добавила Ушакова.

Автомобиль телеведущей был поврежден в 2018 году во время драки игроков с водителем ведущей Виталием Соловчуком. В машине было разбито окно, салон испачкали кровью. Сумма причиненного ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.