РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 апр. Власти Домодедова обсудили эпидемиологическую обстановку в округе и организацию работы по недопущению распространения коронавируса на майских праздниках, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел совещание по вопросам профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Начальники служб и ведомств округа обсудили эпидемиологическую обстановку и организацию работы в период майских праздников», - говорится в сообщении.

Представитель Роспотребнадзора сообщил, что пока рано говорить о выходе из режима самоизоляции. Федеральная служба разработала рекомендации для населения по профилактике коронавирусной инфекции на период длинных выходных.

Необходимо использовать средства защиты и дезинфекции, ограничить контакты и поездки, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Также необходимо избегать скопления людей, соблюдать правила безопасности в транспорте и на природе.

Глава ГУ МВД России по городскому округу Домодедово Юрий Бойко сообщил, что в период майских праздников будет усиленно патрулирование улиц. В случае нарушений установленного порядка сотрудниками полиции может быть выписан штраф.