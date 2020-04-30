РИАМО - 30 апр. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов четверга, в Железнодорожном уровень самоизоляции составляет 3,3 балла, в Королеве и Лобне – 3,2 балла.

Также высокий уровень самоизоляции в регионе наблюдается в Ивантеевке, Красногорске, Лыткарине, Балашихе - 3,1 балла.

В столице уровень самоизоляции – 2,8 балла. При этом в Московском (ТиНАО) зафиксировано 3,6 балла, в Троицке (ТиНАО) – 2,8 балла, в Зеленоградском округе – 2,9 балла.

В Московской области и столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим самоизоляции для всех жителей. В регионе не работают или переведены на дистанционный режим большинство предприятий, организаций и учреждений.

Для бизнеса и жителей, которые пострадали от коронавируса, предусмотрели ряд льгот и мер поддержки.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.