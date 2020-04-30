РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 апр. Количество обращений от жителей городского округа Мытищи по вопросам дезинфекции подъездов снизилось на 68%, сообщается на сайте администрации горокруга.

Госжилинспекция Московской области отметила значительное снижение количества обращений в Единую диспетчерскую службу региона по вопросу некачественной дезинфекции подъездов. За месяц их стало меньше на 67%.

«Темпы снижения выше среднеобластного показали 26 городских округов. Городской округ Мытищи – на 68%. При этом еще 9 городских округов вторую половину апреля «закончили на ноль». Оттуда за две недели не поступило ни одной заявки», – говорится в сообщении.

Категория «Дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД» появилась в ЕДС 16 марта 2020 года. Поэтому, чтобы определить динамику поступления обращений жителей Подмосковья, специалисты Госжилинспекции в Центре управления регионом сравнили результаты двух последних недель марта и аналогичный период апреля. В первом случае была принята 2441 заявка, во втором – 812.

«У такого результата как минимум две взаимосвязанные причины. За 1,5 месяца управляющие организации научились новому для себя направлению работы, стали допускать все меньше нарушений регламентов. Госжилинспекция старалась максимально способствовать этому. Мы не только контролировали, но и обучали. Выпустили видеоинструкцию по дезинфекции, проводили тренинги в муниципалитетах. С другой стороны, широко информировали жителей через СМИ, соцсети, председателей советов домов о том, как, когда и чем должна проводиться обработка», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что если все же возникают вопросы по поводу дезинфекции мест общего пользования, то их следует задавать своей управляющей организации. В случае, если ответы не удовлетворят, надо писать обращение в ЕДС. Заявку на портале eds.mosreg.ru управляющие организации должны принять в течение 24 часов. Ее исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.