РИАМО - 30 апр. В Москве 1 мая проведут очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств, это шестая дезинфекция с начала марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель масштабной дезинфекции, которую специалисты комплекса городского хозяйства проводят еженедельно, – профилактика распространения коронавирусной инфекции. Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», – сказал заммэра.

Он добавил, что в общей сложности вновь предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В проведении дезинфекции будет задействовано свыше 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

«В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники», – отметил Бирюков.

Тщательно обработают общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды, станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. Также продезинфицируют пешеходные переходы, территории перед входами в метро, территории лечебно-профилактических учреждений, остановки общественного транспорта.

Для дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных, используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

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30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.