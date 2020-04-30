Удаленная работа, home office в кровати и диванный режим доступны не всем профессиям даже в период коронавируса. Несмотря на режим самоизоляции, многие продолжают ходить на работу, потому что в силу профессии не могут работать из дома. Обозреватель РИАМО расспросила курьера, юриста, фотографа и журналиста о том, как они работают и не боятся ли заразиться.

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Алексей, 20 лет, курьер:

«Когда все стали уходить на изоляцию, мама была против, чтобы я работал. Но в это время пошли самые сладкие заказы. Я продержался в самоизоляции пять дней, а потом взял маску и перчатки и пошел работать по два-три часа в день.

Я работаю через сервис, который предоставляет заказы курьерам, то есть человек заходит в приложение на телефоне, оставляет заявку, и я могу выполнить этот заказ. До карантина заказы были чаще всего за наличку, и их быстро разбирали, считалось большой удачей получить заказ на 300 рублей.

Когда начался карантин, заявок стало вдвое больше. Раньше к 17 часам вечера получить заказ было сложно, сейчас в это время может быть 30 заказов и почти все стали безналичными.

Частые заказы на карантине – сходить в магазин и купить продукты. Обычно за это платят 80-100 рублей, а расстояние от магазина до дома составляет около 300 метров.

Когда ввели пропуска, конкуренции стало меньше. Видимо, не все смогли разобраться с этой системой.

На работу я езжу на электричке. Сейчас обстановка оставляет желать лучшего – люди друг от друга шарахаются. Я сам боюсь дотрагиваться до окна или двери, стараюсь открывать дверь ногой и не касаться пакетом с заказом вагона.

Улицы патрулирует полиция, но меня ни разу не останавливали. Если долго находишься на улице, атмосфера напряженная, все равно устаешь от ограничений.

Если честно, меня не беспокоит, заболею ли я, но не хотелось бы заражать других. Поэтому я максимально соблюдаю меры предосторожности. Надеваю маску и перчатки, когда иду к клиенту.

Люди, которым я доставляю заказы, по-разному относятся к самоизоляции. Однажды меня встретил мужчина в трусах и скептически посмотрел на мой внешний вид, как будто хотел сказать, ты что думаешь, что я больной? В основном клиенты лояльны, но сами меня встречают без масок и перчаток.

Один раз дверь мне открыла 90-летняя бабушка. Я очень испугался, что могу ее заразить и попросил помыть руки и выбросить пакет, когда я уйду».

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Юрий, 49 лет, юрист:

«С началом эпидемии у меня стало меньше клиентов и, соответственно, меньше денег, а рисков – больше. Но я не паникую, так как в курсе по поводу симптомов заболевания. Люди же, которые обращаются ко мне, часто нервничают, что создает дополнительные сложности в работе.

С клиентами соблюдаю дистанцию и отказываюсь от рукопожатий, что может вызвать у некоторых недоумение.

Я принимаю клиентов в маске и перчатках, также у меня в кабинете есть дезинфектор. До работы езжу на машине, поэтому не волнуюсь по поводу контактов в дороге.

Стараюсь избегать лишних выездов, но в моей работе никогда не знаешь, с кем контактируешь. Из-за этого переживает моя семья, но я не могу позволить себе совсем не работать».

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Татьяна, 40 лет, специалист по атмосферному воздуху:

«Карантин никак не повлиял на мою работу, я продолжаю ездить в офис, но со средствами защиты – маска, перчатки и дезинфектор. Моя работа предполагает замеры и отчеты, которые невозможно выполнять на удаленке.

Общественного транспорта избегаю, езжу на личном автомобиле, но стресса от этого не меньше.

Дистанцию в офисе соблюдать не удается, поэтому приходится рисковать. Из-за этого я испытываю внутреннее напряжение и дискомфорт. Я воспитываю дочь одна и очень боюсь заразить ребенка».

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Олеся, 28 лет, журналист:

«Когда все стали переходить на удаленку, у меня работы стало втрое больше, очень интенсивный поток информации. График и раньше был ненормированным, но сейчас он более напряженный.

До работы я добираюсь на общественном транспорте либо на такси, так как мероприятия зачастую внеплановые. Ездить в транспорте не боюсь. С собой у меня всегда есть маска и перчатки, иногда их выдают на месте. Я стараюсь соблюдать меры предосторожности, держать дистанцию, не трогать лишний раз предметы вокруг и свое лицо.

Я постоянно контактирую с коллегами, спикерами, но не нервничаю. Люди они ответственные, обладают достаточным количеством информации и ведут себя осторожно. В критических ситуациях нас спасает чувство юмора.

Людей на улице не избегаю. Но не могу сказать, что я до пандемии лезла обнимать прохожих. Всегда, когда была возможность, садилась на сиденья, свободные от соседей в общественном транспорте. Если стояла в очереди - держала дистанцию. Это распространено в Европе, и мне нравится, что никто не подслушивает, что ты покупаешь в аптеке, и не трется о твою спину в автобусе.

Друзья и родные меня поддерживают. Просят быть внимательной и осторожной. Если бы я могла оставаться дома и не ездить на работу, то виделась бы с родными.

Мне пришлось изолироваться максимально. Я не видела близких с января, пропустила все дни рождения – папы, мамы, брата.

Я понимаю, что несу ответственность за свою работу и нахожусь на своем месте, потому ни о чем не жалею, а с родителями и братом мы созваниваемся.

Заболеть не боюсь, но очень боюсь заразить кого-то, если стану переносчиком коронавируса. Стараюсь пить витамины, успевать заниматься спортом, достаточно спать, но риски остаются. И если в своем иммунитете я уверена, то переживаю, что по моей вине кто-то может заболеть».

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Александр, 27 лет, фотограф:

«Для меня с введением режима самоизоляции в работе мало что изменилось. Я выезжаю на съемки, а в свободное время, как и все коллеги, дежурю из дома.

У меня есть маска и дезинфектор, которые я беру на съемки, и меня не парит общественный транспорт, так как метро сейчас пустое.

Иногда я езжу на своей машине. Без пробок ехать по Москве – это такой кайф!

В процессе работы стараюсь держать дистанцию, но это не всегда удается, так как часто бываю в местах скопления людей – на пожарах, авариях. По поводу контактирования с людьми я не переживаю, так как это специфика моей работы.

Я даже рад, что приходится работать, а не сидеть дома или в душном офисе. К тому же, мне нравится, что можно запечатлеть пустую Москву и по-другому взглянуть на город. Из минусов – если тебе нужен человек в кадре, приходится долго ждать, пока кто-то пройдет по улице.

В принципе меня все устраивает, кроме того, что нет возможности ходить на мероприятия, также нельзя целоваться и обниматься.

Живу в самоизоляции. Родные переживают за меня, но уже привыкли к моему роду деятельности и знают, что иногда приходится рисковать. Заразиться, конечно, не хочу, но стараюсь не паниковать».

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