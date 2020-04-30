РИАМО - 30 апр. Инспекторы столичной Госавтоинспеции с применением табельного оружия задержали 26-летнего водителя Hyundai Solaris, который проигнорировал требование остановиться, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.
Молодой человек попытался скрыться и тогда инспекторы начали преследование иномарки. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения.
Затем на шоссе Энтузиастов инспектор дорожно-патрульной службы произвел еще несколько выстрелов в сторону машины, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо.
В иномарке находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. Водителя арестовали на пять суток и оштрафовали.
Кроме этого, и на водителя, и на пассажира автомобиля составили материалы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов. направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».
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