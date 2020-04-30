РИАМО - 30 апр. Инспекторы столичной Госавтоинспеции с применением табельного оружия задержали 26-летнего водителя Hyundai Solaris, который проигнорировал требование остановиться, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Молодой человек попытался скрыться и тогда инспекторы начали преследование иномарки. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения.

«После неоднократных попыток пресечения дальнейшего движения иномарки патрульными автомобилями инспектором был произведен предупредительный выстрел вверх, но водитель вновь продолжил движение», — говорится в сообщении.

Затем на шоссе Энтузиастов инспектор дорожно-патрульной службы произвел еще несколько выстрелов в сторону машины, в результате чего у автомобиля было повреждено колесо.

В иномарке находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. Водителя арестовали на пять суток и оштрафовали.

Кроме этого, и на водителя, и на пассажира автомобиля составили материалы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов. направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».