РИАМО - 30 апр. За два дня, 28 и 29 апреля, из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсервации доставили более 800 прилетевших граждан, их перевозку организовало правительство Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Граждане прилетели в Россию шестью рейсами из Тель-Авива, Нью-Йорка, Лондона, Рима, Праги и Ташкента. Прибывшие прошли обязательный терхэтапный санитарный контроль на территории аэропорта.

«Министерство транспорта Московской области встретило и доставило до дома более 250 жителей Москвы и свыше 180 жителей Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Также 220 человек доставлены в места обсервации Подмосковья. Для 37 человек организована перевозка домой в ближайшие регионы», - говорится в сообщении.

Всего в перевозке граждан из воздушной гавани задействовано более 50 автобусов. Все они регулярно проходят обязательную дезинфекцию и углубленную санитарную обработку до и после каждого рейса.

Водители автобусов обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.