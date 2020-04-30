РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. В территориальном управлении «Федоскино» городского округа Мытищи работы по подготовке памятников к празднованию Дня Победы входят в завершающую стадию, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сотрудники отдела благоустройства территориального управления провели ремонт памятников, выложили новые дорожки, обустроили цветники, вымыли памятники и очистили щетками межплиточные пространства. Коллеги из других подразделений тоже постарались внести свой вклад в это благородное дело. Несколько раз выезжали на окраску ограждений памятников», - говорится в сообщении.

Всего на территории округа расположено 57 мемориалов героям Великой Отечественной войны, 33 из них установили в честь своих земляков жители деревень и сел территориального управления «Федоскино».

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