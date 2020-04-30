РИАМО - 30 апр. Из-за пандемии коронавируса пожарные во всех российских частях сменяют друг друга каждые две недели, сообщил замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

«Одна часть несет службу и отдыхает непосредственно в помещениях пожарного депо. Сменяют друг друга в течение двух недель, <…> на пятнадцатый день их сменяет вторая часть личного состава, которая находилась дома в режиме жесткой самоизоляции», — сказал Денисов в ходе онлайн-конференции, посвященной Дню пожарной охраны.

По его словам, перед заступлением на службу у пожарных проверяют все показатели состояния здоровья.

Кроме того, в обязательном порядке дезинфицируются дыхательные аппараты, которыми пользуются сотрудники, подчеркнул Денисов.

День пожарной охраны — профессиональный праздник работников пожарной охраны. Отмечается в Российской Федерации ежегодно, 30 апреля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.