РИАМО - 30 апр. Апрель текущего года стал самым холодным за последние 15 лет метеонаблюдений, он прервал в столице положительную температурную аномалию, которая длилась с сентября 2019 года, сообщается на сайте «Метеовести».

«Средняя температура воздуха второго весеннего месяца в столице оказалась почти на 2 градуса ниже климатической нормы. При этом минимальная температура апреля, наблюдавшаяся 1 числа, составила минус 7,6 градуса, и оказалась ниже минимума декабря 2019 года и января 2020 года!» – говорится в сообщении.

Самым теплым днем стало 9 апреля – воздух прогрелся до плюс 15,9 градуса. Таким низким максимум этого месяца не был с 2006 года.

В Москве также наблюдали недостаток осадков – в апреле 2020 года в столице выпало 29 миллиметров небесной влаги, что составляет около 80% от месячной нормы и негативно сказывается на ситуации с природными пожарами, затрудняет вегетацию растений.

По прогнозам синоптиков, первая пятидневка мая принесет в Москву практически летнее тепло. С 3 по 5 мая температура воздуха в центре мегаполиса превысит 20-градусные отметки. Однако уже в среду начнется похолодание, средняя температура мая ожидается лишь на 0,5-1 градус выше климатической нормы.