РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи в четверг проведет творческие мастер-классы онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«В четверг, 30 апреля, творческая мастерская «Русские узоры» в 14:00 проведет мастер-класс «Травка на веточке», в 15:00 творческая мастерская «Волшебный крючок« проведет занятие «Вязание бактуса. Варианты оформления уголков», - говорится в сообщении.

Занятия можно посетить на страницах молодежного центра структурного подразделения «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» в соцсетях.