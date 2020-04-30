РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. По итогам 2019 года бюджет подмосковных Люберец исполнен по расходам в сумме 10,6 миллиарда рублей, это 97,5% к плановым показателям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

29 апреля прошло очередное заседание совета депутатов Люберец в формате онлайн-конференции, его провел председатель Сергей Антонов. На дистанционном заседании депутаты рассмотрели вопросы исполнения бюджета округа за 2019 год, дополнительных мер поддержки юридических лиц и ИП при уплате земельного налога и внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

«По итогам 2019 года бюджет городского округа Люберцы исполнен по расходам в сумме 10,6 миллиарда рублей, что составило 97,5% к плановым показателям. Все запланированные программные мероприятия были исполнены практически в полном объеме. Больше всего средств из бюджета было направлено на реализацию муниципальных программ «Образование» - 5,7 миллиарда рублей, и «Формирование современной комфортной городской среды» - 1,1 миллиарда рублей», - сказала замглавы администрации Люберец Нина Забабуркина.

Заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров рассказал о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса.

«Выношу на рассмотрение совета депутатов городского округа Люберцы вопрос о предоставлении предприятиям, наиболее пострадавшим от введение режима повышенной готовности, налоговой льготы по уплате земельного налога и скидки на аренду недвижимости не менее чем на 50%», - подчеркнул Сыров.

Также советом депутатов было единогласно решено внести изменения в порядок определения размера, условий и сроков внесения аренды за пользование муниципальными земельными участками.

«Срок внесения арендной платы за пользование земельными участками, которые находятся в собственности муниципального образования городской округ Люберцы, в качестве меры поддержки, может быть перенесен на более поздний срок. Эта мера принимается в связи с введением губернатором режима повышенной готовности», - сказал Сыров.

Депутаты также решили освободить от уплаты земельного налога в 2020 году государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, осуществляющие прием и лечение больных с новой коронавирусной инфекцией.