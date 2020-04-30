РИАМО - 30 апр. Мособлдума наделила региональные министерства сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и дорожной инфраструктуры, а также областной Госадмтехнадзор полномочиями по рассмотрению дел по нарушению режима самоизоляции в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом предлагается внести изменения в закон Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» в части наделения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и подведомственных им учреждений полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 КоАП Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

Эти статьи касаются нарушения режима самоизоляции, неисполнения требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли и организаций общественного питания, уточняется в тексте документа.

Компетенции рассматривать протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 КоАП региона, передали министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, а также Госадмтехнадзору региона.

Соответствующий законопроект поддержали сразу в трех чтениях большинство депутатов.

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30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.