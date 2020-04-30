РИАМО - 30 апр. К 9 мая Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» предложило гражданам присоединиться к целому ряду праздничных акций, чтобы поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщила журналистам в четверг руководитель движения Ольга Амельченкова.

«Один из таких проектов — это «Окна Победы». <...> Мы предлагаем жителям нашей страны вместе с детьми раскрасить окна рисунками, связанными с Великой Победой. Кроме того, есть еще одна акция. Это «Бессмертный полк онлайн». Мы предполагаем, что трансляция начнется в 11:00 по местному времени», — сказала Амельченкова.

Она также предложила поддержать идею сопредседателя центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василия Ланового. В 19:00 после минуты молчания россиянам предлагают выйти на балконы или подойти к окнам домов с портретами своих героев — участников войны — и спеть песню «День Победы».

«А после этого предлагаю присоединиться к акции, которая уже идет по всем соцсетям. Называется она «Поем Двором», где вместе с соседями можно исполнить песни военных лет», — добавила Амельченко.

По ее словам, чтобы стать участником акции «Бессмертный полк» в онлайн формате, надо загрузить фотографию своего героя на сайт Бессмертного полка, проекта «Банк памяти» или в приложение в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Представители движения «Волонтеры Победы» обработают фотографии, и 9 мая эти изображения будут транслировать по всей стране на федеральных каналах, медиаэкранах и сайте.

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