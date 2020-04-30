РИАМО - 30 апр. Волонтеры доставят находящимся на самоизоляции жителям подмосковного Реутова портреты ветеранов Великой Отечественной войны, распечатку которых можно заказать в офисе МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Все желающие могут обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Реутов по электронной почте: mfc-reutovgo@mosreg.ru или по единому многоканальному телефону: 8(800)550-50-30. Здесь можно сделать заказ на распечатку фотографий своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны. Доставку готовых снимков на дом взяли на себя волонтеры и члены «Молодой гвардии Единой России», которые на деле реализуют партийные проекты «Историческая память» и «Старшее поколение», направленные на поддержку пожилых людей», - отмечается в сообщении.

9 мая жители Реутова присоединятся к международной акции «Бессмертный полк дома», вывесив в окнах квартир фотографии родственников, воевавших на фронте и работавших в тылу. Также в дистанционном формате реутовчане примут участие в новом флешмобе, в рамках которого ровно в 19:00 хором споют песню «День Победы» на своих балконах.

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