РИАМО - 30 апр. Победитель вокального шоу «Маска» Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате, которые выдвинули в его адрес после исполнения песни Татьяны Снежиной «Позови меня с собой», сообщает Газета.ru.

В плагиате Цоя обвинила певица Palina, которая заявила, что именно она работала над прозвучавшей в исполнении Цоя аранжировкой. Он объяснил, что аранжировку делали для него с нуля.

«Как и полагается, было получено разрешение на использование творческого материала, заключен договор с мамой автора данной композиции — Татьяной Георгиевной Печенкиной. Автором этой песни является Татьяна Снежина», – написал Цой на своей личной странице в соцсети Instagram.

Экс-участник группы MBAND Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» 26 апреля. Все участники выступали в фантазийных костюмах и до последнего скрывали свои имена и лица.