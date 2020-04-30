РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Береговой участок реки Сукромки в городском округе Мытищи очистили от мусора после пикников, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

После схода снежного покрова и устоявшейся теплой погоды жители Мытищ начали устраивать пикники на свежем воздухе. Одним из таких «пикниковых» мест неофициально является береговая полоса Сукромки.

«К сожалению, не все граждане являются сознательными, они после проведения отдыха оставляют после себя мусор. На берег реки с проверкой выехали экологи контрольного управления. Факты, описанные в жалобах жителей, проживающих неподалеку от берегов реки Сукромки, подтвердились», - говорится в сообщении.

Данная территория была приведена в надлежащее состояние с привлечением сотрудников МКУ «Леспаркхоз».