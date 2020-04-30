РИАМО - 30 апр. Опрос жителей столицы показал, что в режиме самоизоляции каждый четвертый горожанин стал употреблять больше сладостей, говорится в сообщении пресс-службы сервиса экспресс-доставки «Самокат».

«Половина опрошенных признались, что не могут прожить без сладкого и дня. Около трети респондентов (31%) — едят сладкое 1-3 раза в неделю», — говорится в сообщении.

Также 58% респондентов высказали уверенность, что сладости способны улучшать настроение. Только 4% респондентов не едят сладкое.

Чаще всего горожане едят шоколад и полезные сладости — фрукты, натуральный мармелад или пастилу. Без этих продуктов в рационе не могут представить свою жизнь 25% опрошенных. Среди других популярных сладостей: мороженое (15%), газированная вода и соки (10%), печенье, вафли и пряники (по 9%).

«Результаты опроса подтверждаются статистикой продаж. По данным нашей аналитики за два отчетных периода: до введения режима самоизоляции (с 1 по 15 марта) и после (с 1 по 15 апреля), спрос на сладкие снеки вырос в 4,8 раза, на мучные изделия, консервированные фрукты и восточные сладости — в 3 раза, на шоколад и кондитерские пасты — в 2,7 раза», — отметил директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков.

В условиях пандемии происходит рост тревоги и эмоционального напряжения у многих людей. Изоляция или одиночество считается одним из базовых общечеловеческих страхов. Тем более, вынужденная изоляция, где нет способа ее избежать.

По словам клинического психолога, специалиста по тревожным и психосоматическим нарушениям Антона Картамышева, у людей при пандемии появляется тревоги, «выключенность» из жизни.

«И тут психика может подсказывать самые простые варианты. Пустота? Заполни себя едой. И, как известно нам с детства, шоколадка или другая сладость – лучший способ доставить себе быстрое удовольствие. Проще «заесть» чувства, чем искать сознательный, взрослый способ взаимодействия с ними», — добавил Картамышев.

Он отметил, что с эмоциями и чувствами нужно не бороться, а необходимо уметь их выдерживать. Не спутываться с ними, не погружаться в них с головой, а уметь их заметить, понять и, например, включить в свой рацион больше еды, богатой витаминами и клетчаткой — фрукты и овощи.

Также психолог посоветовал обязательно находить для себя новые возможности общения с людьми.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.