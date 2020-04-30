РИАМО – 30 апр. Специалисты Росгидромета анонсировали температуру предстоящим летом выше средних значений, сообщает Газета.ru.

А в некоторых российских субъектах и вовсе ожидается аномальная жара.

«Метеорологи делают прогнозы, опираясь на интенсивность и повторяемость «волн тепла», то есть периодов, когда температура не менее пяти дней превышает норму на пять и больше градусов», — говорится в сообщении.

Прошлый год стал вторым в рейтинге самых теплых годов.