РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Жители Подольска смогут поучаствовать в онлайн-акции «Рекорд Победы» и отжаться свыше 27 тысяч раз за мирные дни после Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 1 по 9 мая в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории городского округа Подольск пройдет спортивно-патриотическая онлайн-акция «Рекорд Победы». Так, в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram жители округа отдадут дань памяти поколению победителей за мирное небо над головой, записав видео с поздравлениями и выполнением упражнения «отжимание от пола» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этом году участникам акции «Рекорд Победы» предстоит отжаться 27 395 раз», - говорится в сообщении.

Участники акции должны записать на видео поздравление и отжаться 27 395 раз, после этого видео нужно будет разместить на своей странице «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #РекордПобедыонлайн и #ФВСАМО. Также нужно отметить аккаунт комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска (@sportcom_podolsk), аккаунт представителей Региональной общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области» в Подольске (@podolsk_workout_family) и передать эстафету трем друзьям.

Акция направлена на пропаганду спорта и здорового образа жизни. Инициатором выступил комитет по физической культуре и спорту администрации округа совместно с РОО «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области».

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