РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. 37 учащихся образовательных учреждений подмосковных Мытищ стали победителями и призерами Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ», сообщила заместитель главы администрации горокруга Елена Стукалова.

«Гордость моей страны» и «Случилось так: наш мир стал цифровым» - это две темы VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ», результаты которого подвели 29 апреля. В этом году в конкурсе приняли участие мытищинцы, представители побратима Мытищ - города Свирска (Ангарский городской округ Иркутской области).

«Победителей и призеров из Мытищ - 37 человек. Это учащиеся Международной гимназии в Новых Вешках, школ №№26, 27, 28, 31, 32, гимназий №№1 и 16, лицея №2, Поведниковской школы, центра компьютерных технологий», - написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что все работы, их было представлено 51, посвящены Великой Отечественной войне, любви к Родине, космосу, природе, музыке, возможностям цифровых технологий. В конкурсе три номинации: «Компьютерная графика», «Мультимедийный ролик», «3D моделирование и анимация» с учетом возрастной категории.

«Выбранные темы очень актуальны - 2020 год объявлен президентом РФ Годом Памяти и Славы в России. События, которые разворачиваются сейчас во всем мире, наша жизнь, максимально переориентированная в формат онлайн, свидетельствуют о том, что значение цифровых технологий переоценить сложно», - отметила Стукалова.