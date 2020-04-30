РИАМО - 30 апр. По мнению руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, в ближайшее время курс российского рубля должен потенциально укрепиться, этому отчасти будет способствовать новая сделка ОПЕК+, сообщает Федеральное агентство новостей.

С 1 мая вступит в законную силу сделка ОПЕК+, которая должна позитивно отразиться на рыночных ценах на нефть и позволить рублю отыграть утраченные позиции. Накануне состоялось заседание Федеральной Резервной Системы США, где обсуждался вопрос процентных ставок. На открытии торгов рубль растет к доллару и евро.

«Соединенные Штаты сохранили на прежнем уровне ключевые ставки, которые сегодня находятся на отметке 0-0,25%, а значит, доллар не будет дорожать и, соответственно, может дать рублю дополнительные возможности», – сказал Мазур.

По его словам, в мае сырьевые рынки начнут постепенно восстанавливаться, что окажет позитивное влияние на экономику страны и поспособствует укреплению российской валюты.

Мазур считает, что в мае можно будет наблюдать укрепление рубля на фоне доллара. По мнению экономиста, доллар будет торговаться в диапазоне от 71 до 74 рублей за единицу. Выше данного значения американская валюта не поднимется.

Эксперт допустил, что в июне доллар может еще снизиться в цене и торговаться в районе 68-71 рубля. Евро опустится до показателей в 77-75 рублей.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.