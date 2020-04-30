РИАМО – 30 апр. Специалисты Роскачества протестировали 34 приложения доставки еды от заведений и служб доставки на удобство и безопасность, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты обратили внимание на информативность карточек блюд, возможность поиска, настроек, оплату и другие опции.

«Во всех проверенных приложениях данные передаются с использованием платежных шлюзов, что обеспечивает высокую степень шифрования. Также эксперты обратили внимание на удобство использования приложения, реализацию раздела «Помощь», отсутствие рекламных материалов и адаптацию для людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Качество еды и доставки в исследовании не учитывалось.

Таким образом, лучшими приложениями признаны «Якитория», «Папа Джонс» и Delivery Сlub на операционной системе iOS и «Якитория», Delivery Club и «ПиццаСушиВок» на платформе Android.

При этом специалисты обращают внимание пользователей на то, как мобильные приложения получают доступ к личным данным на телефоне во избежание утечки информации.

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30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.