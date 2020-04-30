РИАМО - 30 апр. На юге Москвы ввели в эксплуатацию новый автоматизированный паркинг общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров, объект находится по адресу: район Нагатино-Садовники, улица Садовники, владение 3, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Особенность этого гаражного комплекса в том, что въезд транспорта будет осуществляться не по рампе, а с помощью подъемных платформ, без участия водителя. За всеми технологическими процессами будут следить специально обученные диспетчеры по парковке», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Всего в трехэтажном здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров находится 50 парковочных мест. Также оборудовано помещение администрации.

На прилегающей к паркингу территории проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Паркинг построили за счет средств инвестора.