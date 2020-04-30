РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 апр. В Щелковской областной больнице открыли дополнительно 84 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, оборудование и новые места для больных проверил временно исполняющий полномочия главы городского округа Андрей Булгаков, сообщается на сайте администрации Щелкова.

Дополнительные места были открыты в стационаре на базе перепрофилированного хирургического корпуса. Палаты оснащены необходимым оборудованием, в том числе ко всем койкам подведен кислород.

«Ситуация все еще остается очень напряженной, у многих заболевание протекает в тяжелой форме. Наша цель - оказать всестороннюю помощь медикам, на которых сейчас колоссальная нагрузка и ответственность. Обеспечить их всем необходимым», - сказал Булгаков.

Ранее на территории больницы также была обустроена площадка для хранения баллонов с жидким кислородом, необходимым для работы аппаратов ИВЛ.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.