РИАМО - 30 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность единоразовой прямой материальной помощи россиянам.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше. <…> Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться», — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, все меры, которые разработаны правительством, направлены на поддержку бизнеса и граждан.

Он также добавил, что президент страны Владимир Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки.

Песков подчеркнул, что РФ обладает потенциалом, которого достаточно для того, чтобы справится с последствиями любого мирового экономического кризиса.