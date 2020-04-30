РИАМО - 30 апр. В преддверии 9 Мая всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» дало старт праздничной акции «Письмо Победы», присоединиться к ней могут все желающие, сообщила журналистам в четверг руководитель движения Ольга Амельченкова.

«Каждый житель нашей страны может написать поздравительное письмо, письмо с благодарностью, и наши добровольцы смогут донести эти письма до адресатов - ветеранов Великой Отечественной войны. Если вы не знаете имени ветерана, можете просто написать герою, и мы доставим эти письма также до ветеранов», - сказала Амельченкова.

Присоединиться к акции можно на сайте волонтерыпобеды.рф. Надо скачать и заполнить специальный бланк словами благодарности или теплыми пожеланиями и отправить на электронный адрес pismo@vsezapobedu.com.

«Эти письма с 7 по 9 мая лично доставят в почтовые ящики или до двери нашим ветеранам», - добавила Амельченкова.

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