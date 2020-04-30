РИАМО - 30 апр. Сроки отключения горячего водоснабжения в 2020 году сократят до 10 дней в трех муниципалитетах Подмосковья — Богородском округе, Реутове и Королеве, обычно этот срок не может превышать 14 дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков» - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В регионе уже есть положительный опыт, когда главы городских округов обеспечиваю сокращение сроков отключения горячего водоснабжения. В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае, если отключения не являются плановыми, необходимо сообщать о них в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а также на дежурный номер управляющей организации (УК).

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