РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Кафе в современном стиле появится на улице 50 лет ВЛКСМ вблизи бульвара Юности в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

На улице 50 лет ВЛКСМ планируют построить объект общественного питания. Архитектурно-градостроительный облик двухэтажного кафе одобрен Мособлархитетктурой. Автор проекта - ООО «АБ Бинолим».

«Здание кафе общей площадью порядка 400 квадратных метров планируют разместить вблизи бульвара Юности. Главная входная группа ориентирована на публичное пространство, что обеспечит удобную транспортную и пешеходную доступность. На территории планируется комплексное благоустройство с организацией безопасных пешеходных коммуникаций, открытых автостоянок, а также установка малых архитектурных форм», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что облик здания выполнен в современном стиле и повторяет цветовую палитру окружающей застройки. Автор проекта создал проект в динамичном объеме, дающем ощущение движения. Главный фасад образован наклонной плоскостью с глубоким панорамным остеклением и архитектурной подсветкой. На фасадах здания предусмотрены места для размещения информационно-рекламных конструкций.