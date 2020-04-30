Охват тестирования на коронавирусную инфекцию растет с каждым днем. По данным оперативного штаба столицы, всего в Москве проведено более 730 тысяч исследований на Covid-19, что делает ее лидером среди мегаполисов мира. Ежедневно в столице тесты на коронавирус сдают свыше 25 тысяч человек. Тестирование проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Многие самостоятельно решают сделать анализ, воспользовавшись услугами различных лабораторий. Редакция РИАМО узнала у жителей Московского региона, как они сдавали анализ и готовы ли порекомендовать сервис другим людям.

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Мария, 28 лет, делала тест сервис Doc.Doc (1900 рублей):

фото Марии фото Марии фото Марии 1 из 3

«Решение сделать анализ я приняла после того, как почувствовала недомогание, похожее на простуду. Температура не поднималась выше 37,3. Перед этим я по работе оказалась в толпе на входе в метро, волонтерила и имела контакт с большим количеством людей.

Стало страшновато, и я решила перестраховаться и сдать тест самостоятельно, не напрягая лишний раз и так загруженных врачей.



Единственным бесконтактным сервисом, о котором я слышала, был проект DocDoc от Сбербанка. Заполнила анкету на сайте сервиса, оплатила 1900 рублей. Параллельно прошла их тест на наличие заболевания и потенциальную опасность, который меня успокоил.

Заявка поступила в обработку. На сайте сообщалось, что курьер приедет на второй день, но ждать пришлось на день дольше.

Утром в день Х пришло смс, что анализ привезут в перерыве с 21:00 до 23:00. Но в полдень мне позвонили и спросили, удобно ли, если курьер приедет в течение двух часов.

Курьер был в обычной маске, без перчаток. Достал из коробочки брендированный пакет и спросил сакраментальное: «Успеете за 5 минут?»

Это было почти как задание из «Форта Боярд».

В пакете был договор, который нужно подписать, одноразовые перчатки, контейнер, капсула для биоматериала, зонд и шпатель. Печатная инструкция вроде подробная, но не полностью отражает реальность, а используемые предметы названы очень сложными словами.

Например, серьезный вопрос вызвало то, куда девать палочку («зонд») после забора анализа – оставить ее в емкости (в инструкции это называется «эппендорф») или вынуть. На рисунке был изображен второй вариант, но я где-то читала, что ее обламывают и оставляют внутри.

Также оказалось непросто самостоятельно выполнить нужные манипуляции: «провести на вдохе по правой миндалине, затем по небным дужкам к язычку, потом по левой миндалине и задней стенке глотки».



Через 5 минут курьер позвонил в дверь, а я в этот момент только судорожно перечитывала инструкцию. Он позвонил еще раз, потом – на телефон. Я занервничала и спросила, пытался ли он сам провести эту экзекуцию за пять минут?

Он любезно ответил на мои вопросы, пояснив, что зонд нужно обрезать ножницами, хотя об этом в инструкции не было ни слова.

Результат пришел через три дня – смс и письмо на почту. К счастью, я уже отлично себя чувствовала и тому, что Covid-19 не обнаружен, не удивилась.

Могу точно сказать, что предпочла бы, чтобы подобный анализ брал профессионал. Также было бы здорово, если бы подробная инструкция приходила на почту заранее, как и информация о том, что перед анализом рекомендуют три часа не есть и не пить, а также не чистить зубы».

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Григорий, 40 лет, сдавал тест через «Яндекс» (бесплатно):

«Анализ я решил сделать на всякий случай. Обстановка тревожная, каждый день приходят новости – этот человек заболел, тот человек умер, среди них достаточно известные люди. Я хожу не только в магазин, у меня есть рабочий пропуск по городу, по рабочей необходимости езжу в метро, в городском транспорте.



Выбрал сервис «Яндекс», там врачи приезжают бесплатно. Оформление было очень удобным – нужно ввести данные паспорта и домашний адрес. Написали, что специалист приедет через два дня. Единственное, что было не очень удобно, по инструкции нужно не есть и не пить за четыре часа до анализа. Сначала промежуток приезда врачей был с 10:00 до 16.30, потом его сузили. Но все равно не есть до 13 часов было не очень комфортно.

Врач приехал в специальном антикоронавирусном костюме, в маске, в перчатках, разложил все пробирки. Это не очень приятный анализ.

Сначала брали мазок из носа. Длинную палочку с ватным наконечником засовывают глубоко в ноздрю, два раза в одну и два раза в другую. Инстинктивно голову запрокидываешь, но нужно держать ее прямо. Потом берут мазок из горла. Это гораздо менее неприятно.



Результат пришел на следующий день, по электронной почте. Результат отрицательный. Я всем рекомендую такой формат. В тех условиях, в которых мы оказались, это вполне эффективный анализ».

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Денис, 28 лет, сдавал анализ в «Медиа Мед» (2000 рублей):

«На днях у меня ухудшилось самочувствие, температура начала скакать, появилась слабость, обоняние пропало. Я вызвал врача на дом, мне сделали в местном медучреждении компьютерную томографию легких, снимок не показал никаких нарушений.

Анализ на коронавирус я решил сделать в платной лаборатории. В нашем городе выбор не велик. К сожалению, те лаборатории, о которых я слышал в новостях, не выезжают за пределы МКАД, а я сейчас живу в Наро-Фоминске.

Приехал в удобное мне время, заполнил бумаги, заплатил 2 тысячи рублей. Никаких очередей в клинике не было, все быстро и комфортно. Сам анализ занял две минуты.

Зашел в кабинет, медик никаких вопросов не задавала, взяла необходимые мазки, и я поехал домой.

Результаты будут готовы только через 4-7 дней. Как объяснили на ресепшен, это связано с большим количеством анализов. Раньше, говорят, было быстрее.

Конечно, я бы предпочел вообще не делать тестирование, но если вариантов нет, то это достаточно удобный вариант».

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