РИАМО - 30 апр. С начала работы телемедиционного центра в столице для пациентов с коронавирусом врачи провели более 100 тысяч дистанционных консультаций, заболевшие и члены их семей должны находиться на карантине до отрицательных тестов Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Врачи <…> могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность — число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время госпитализировали только 4% пациентов.

Врачи поликлиники или скорой помощи проводят осмотр пациента и при отсутствии тяжелого состояния информируют пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» о возможности прохождения лечения на дому. Заболевший и его домочадцы обязаны соблюдать карантин до подтверждения отсутствия Covid-19 в организме.

Пациенту, который проходит лечение на дому, нужно зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения Москвы, где врачи проводят консультации и следят за здоровьем больных. В случае ухудшения состояния здоровья врач принимает решение о необходимости проведения очного осмотра или оказания экстренной медпомощи.

Круглосуточные онлайн-консультации врачей для пациентов с коронавирусом стали доступны с 23 марта. В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента Единой медицинской информационно-аналитической системы. Это позволяет видеть историю болезни больного, при необходимости скорректировать терапию. Среднее время каждой консультации — 13–15 минут.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.