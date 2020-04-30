РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Депутат Государственной думы РФ Максим Сураев передал необходимые лекарства и продукты находящейся на самоизоляции пожилой жительнице Балашихи Ираиде Плуталовой, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сураев передал Плуталовой куриные яйца, творог, рыбу, овощи, фрукты, томатную пасту, конфеты и чай, а также необходимые ей сосудистые и препятствующие образованию отеков препараты.

«Волонтеры Общественной палаты Балашихи дали мне адрес самоизолированной пенсионерки, я позвонил и узнал, что ей нужно. Пожилые люди нуждаются в нашей помощи, и мы будем и дальше им помогать. Я помог человеку в трудной ситуации, мы все должны так поступать в этот сложный период», - сказал депутат.

Он также ознакомился и с работой волонтеров Общественной палаты Балашихи. Председатель палаты Елена Жарова рассказала ему о том, что им помогают около 300 волонтеров. Каждый день в Общественной палате дежурят люди, которые готовы срочно куда-то выехать, чтобы пенсионеры Балашихи не оставались без нужных продуктов и лекарств.

«Кроме того, волонтеры готовы в случае необходимости выйти и обеспечить пожилых граждан всем необходимым в отдаленных микрорайонах округа», - подчеркнула Жарова.

За время действия ограничений на передвижение в Московской области волонтеры Общественной палаты Балашихи передали самоизолированным жителям города уже более 1,5 тысячи наборов.

За помощью, а также с информацией о тех, кто в ней нуждается, можно обратиться по телефонам горячей линии управления социальной защиты населения в Балашихе: 8(495)521-31-08, 8(495)529-27-36, а также в Общественную палату: 8(495)525-42-89.