РИАМО - 30 апр. В Подмосковье плановые отключения горячей воды начнутся с 1 июня, при этом срок отключения горячей воды не сможет превышать 14 дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции - это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Горячее водоснабжение будет отключаться только в летний период, с 1 июня по 31 августа. Срок отключения не должен будет превышать 14 дней. В 2017 году его превысили в 16 муниципалитетах, а в 2019 — всего в трех. Планируется, что в 2020 году число муниципалитетов, где превысят срок отключения горячей воды, приблизится или будет равно нулю.

Плановые отключения горячей воды проводятся для профилактических и ремонтных работ, которые обеспечивают надежность теплоснабжения в отопительный сезон. Специалисты проводят обследования и наладку теплового оборудования, заменяют неисправные элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Сроки проведения работ - с мая по сентябрь.

На территории Московской области находится 2,5 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов, около 34 тысяч систем горячего водоснабжения в многоквартирных домах.