РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. В подмосковных Люберцах на базе Красковской больницы создадут инфекционный стационар для пациентов с коронавирусом, на объекте работают около тысячи строителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий в четверг проверил ход реконструкции больницы.

«Ведется реконструкция Красковской больницы. Я оцениваю, что она была далеко не в самом плохом состоянии. Но учитывая то, что количество заболевших коронавирусной инфекцией растет, было принято решение губернатором Московской области Андреем Воробьевым данный корпус переделать, то есть по сути здесь будет инфекционная больница. Здесь будет создано 369 мест для приема больных, из них 100 - реанимационные койки. Строится современная больньница. На объекте круглосуточно работают около тысячи человек», - сказал Ружицкий.

По его словам, первые больные коронавирусом поступят на лечение к 15 мая, строительство завершится к 10 мая.

Как отметил генеральный директор «Мособлэнерго» Алексей Брижань, в больнице проводятся ремонт стен, потолков, пола, идет замена всех коммуникаций. Также меняются слаботочные системы: охранная и пожарная сигнализация, система контроля доступа.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.