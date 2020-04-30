РИАМО - 30 апр. В Московской области за минувшие сутки умерли три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Подмосковье скончались 93 пациента, сообщает региональный оперштаб.

«Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11 710 случаев заболевания. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек», — говорится в сообщении.

В Московской области все жители должны соблюдать режим обязательной самоизоляции в рамках борьбы с распространением инфекции.

В регионе проводят дезинфекцию всех подъездов, а также детских площадок и общественных мест. Также с 1 по 11 мая в Московской области будет приостановлено дистанционное обучение всех школьников и студентов.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.