РИАМО - 30 апр. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене оказали доврачебную помощь женщине, которая потеряла сознание на станции «Проспект Мира», сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

Женщина вместе с подругой направлялись на прием к врачу в один из столичных медицинских центров, однако при сходе с эскалатора она почувствовала недомогание.

«В вестибюле станции «Проспект Мира» <…> полицейские роты отдельного батальона УВД на Московском метрополитене старшие сержанты полиции Алексей Кравец и Павел Бедняков увидели женщину, которой внезапно стало плохо, она начала терять сознание», – сказал начальник управления связей со СМИ ГУ МВД Москвы, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Полицейские быстро оценили ситуацию и состояние женщины, после чего незамедлительно приняли меры по оказанию ей доврачебной помощи. Сотрудники помогли положить пострадавшую на скамью, приподняли ноги для обеспечения необходимого кровообращения и вызвали бригаду скорой помощи.

К моменту приезда врачей женщина почувствовала себя лучше и отказалась от госпитализации. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

После инцидента женщины обратились в адрес полицейских с благодарственным письмом за оказанную помощь.

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