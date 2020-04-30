РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В подмосковном Подольске 6 мая отключат батареи в домах в связи с окончанием отопительного сезона 2019-2020 годов, соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Николай Пестов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Постановлением главы Подольска от 30 апреля 2020 года определен срок окончания отопительного сезона 2019-2020 годов. В нормативном документе сказано: «Теплоснабжающим предприятиям городского округа Подольск, отапливающим жилищный фонд, учебные, детские, лечебные учреждения и другие объекты социальной сферы, завершить отопительный сезон 6 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Теплоснабжающим предприятиям нужно произвести консервацию внутренних систем теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы.