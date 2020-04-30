РИАМО - 30 апр. Московское областное управление ФАС не выявило нарушений в действиях АО «Мособлэнерго» в части правомерности установления тарифов на доступ к инфраструктуре в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
Ранее в управление поступила жалоба на действия АО «Мособлэнерго» от ООО «Юг-Телеком» и ООО «Гарант-плюс»
«При рассмотрении поступившего заявления управлением установлено отсутствие в действиях АО «Мособлэнерго» признаков нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.
В компании «Юг-Телеком» не согласились с выводом ведомства и обратились в суд.
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Юг-Телеком» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС.
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