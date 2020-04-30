РИАМО - 30 апр. С 1 сентября учителя в Московской области будут получать доплату за классное руководство в размере 11 тысяч рублей, соответствующий законопроект приняла в четверг Мособлдума, передает корреспондент РИАМО.

Ранее педагоги получали только региональные выплаты в размере 6 тысяч рублей, с 1 сентября к этой сумме по поручению президента РФ Владимира Путина прибавится 5 тысяч рублей, уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, комментируя законопроект.

«Проект закона подготовлен в связи с установлением с 1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета в рамках послания президента. Итого все классные руководители будут получать 11 тысяч рублей (доплату - ред.)», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что всего в регионе классными руководителями являются 30 тысяч педагогов.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.