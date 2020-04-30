РИАМО - 30 апр. Левый перегонный тоннель начали возводить между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии подземки, это уже восьмой тоннель на ветке, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Виктория» возведет левый перегон длиной 2704 метра на глубине от 17 до 28 метров. Его трасса пройдет под малозастроенной территорией районов Коньково и Теплый Стан», — сказал заммэра столицы Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, прокладывающий тоннель щит ранее работал на нескольких участках столичного метро. С его помощью возвели тоннели между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино» Замоскворецкой линии подземки, правый тоннель между станциями «Говорово» – «Озерная» Калининско-Солнцевской ветки, а также два тоннеля в электродепо «Нижегородское».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин уточнил, что правый перегон между станциями «Университет Дружбы Народов» и «Улица Генерала Тюленева» прокладывает ТПМК «Ольга». Данный комплекс запустили в декабре 2019 года, он уже проложил свыше половины тоннеля.

«С момента начала работ по проходке в ноябре 2019 года на Коммунарской линии на участке от «Улицы Новаторов» до станции «Коммунарка», протяженность которого 13,7 километра в двухпутном исполнении, с помощью семи ТПМК пройдено 3,3 километра тоннелей, что составляет 24% от всей проходки на этом участке», — добавил Газизуллин.

Коммунарская линия будет переводить пассажиров от станции МЦК «Крымская» до города Троицк в новой Москве. Ожидается, что данной веткой столичной подземки будут пользоваться порядка 100 тысяч пассажиров каждый день.