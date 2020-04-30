РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Волонтеры подмосковного Подольска оказали помощь 52 нуждающимся жителям городского округа за минувшие сутки, добровольцы доставляют горожанам продукты и медикаменты, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В подмосковном Подольске 29 апреля в волонтерский центр помощи гражданам, находящимся в самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поступило 43 входящих звонка от жителей округа. За день 52 жителям оказали волонтерскую помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставили 15 семьям с одним-двумя детьми и пяти многодетным семьям продуктовые наборы от губернатора Подмосковья. Также 31 продуктовый и 34 медицинских набора от губернатора принесли жителям старше 60 лет.

Помимо этого, 43 многодетным семьям волонтеры привезли свежий хлеб от «Вера русский хлеб» и «Русский хлеб».

Все нуждающиеся в помощи могут связаться с волонтерами по телефонам: 8(969)017-54-56 и 8(496)750-04-93.