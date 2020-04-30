РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Кассы управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска не будут работать с 1 по 5 мая в связи с майскими праздниками, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Климовск, сообщаем о режиме работы касс управляющей организации МУП «СЕЗ» в майские праздники. Так, с 1 по 5 мая кассы УК работать не будут. 6 и 7 мая будут рабочими днями, в эти дни обратиться в УК можно будет с 9:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 8 мая также будет рабочим днем, кассы будут работать с 9:00 до 17:00. С 9 по 11 мая кассы работать не будут.