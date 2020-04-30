РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. В аптеках подмосковных Котельников имеются в наличии парчатки и антисептические средства, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Депутат Сергей Архипов провел мониторинг наличия в аптечной сети масок и дезинфицирующих средств. В результате проверки было выявлено отсутствие масок. Перчатки и антисептические средства имеются в наличии в большом количестве», - говорится в сообщении.

В соответствии с планом-графиком работы депутатов продолжается контроль вопроса дезинфекции подъездов многоквартирных домов. Депутаты первого округа Павел Архипов и Елена Дорошенко провели мониторинг санитарной обработки подъездов домов в микрорайоне Южный.

Также депутаты продолжают оказывать помощь жителям. Депутат Вера Арешкина и волонтер Алфия Королева передали многодетной семье, проживающей на улице Кузьминская, продуктовый набор.