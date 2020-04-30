РИАМО - 30 апр. Люди в возрасте до 45 лет составляют 41,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб столицы.

Всего за минувшие сутки в городе выявили 3093 новых случая коронавируса. С начала пандемии к настоящему моменту в столице зафиксировано 53 739 заболевших.

«Среди новых заболевших 36,2% составляют люди от 46 до 65 лет. Еще 10,8% — от 66 до 79 лет, только 5,3% — горожане старше 80 лет. Еще 6% зараженных — дети», — говорится в сообщении.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В столице до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в случае острой необходимости. Для перемещения на транспорте необходим цифровой пропуск, который оформляется бесплатно.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.