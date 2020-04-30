РИАМО - 30 апр. Жители Подмосковья, которые проживают одни и не работают, с 1 мая будут ежемесячно будут получать выплаты в 1 тысячу рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости. Ежемесячно новую выплату будут получать порядка 220 тысяч человек», – подчеркнула Фаевская.

Если выплата не поступила, значит, данные льготника отсутствуют в базе получателей мер социальной поддержки в Подмосковье. Для этого нужно будет после нормализации эпидемиологической обстановки обратиться в социальную защиту населения и специалисты произведут выплату.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции до 11 мая. Жителям региона можно покидать дома только в случае крайней необходимости.