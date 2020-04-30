РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Рабочие проведут ямочный ремонт в одном из дворов на улице Литейная в подмосковном Подольске до 22 июня по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы в одном из дворов по улице Литейная. Он отметил, что у домов №№44 и 42 образовались ямы, и их необходимо заделать.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия на улице Литейная и сообщает, что по указанной в обращении информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту будут проведены в срок до 22 июня», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.